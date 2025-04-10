Fenerbahçe'nin gücü, kulübesi oldu

Fenerbahçe'nin bu sezonki konumunda güçlü ve geniş kadrosunun farkı hissedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gücü, kulübesi oldu
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10 Nisan 2025 11:11
Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında ise güçlü ve geniş kadrosunun farkı hissedildi.

Sahadaki 11'i kadar kulübedeki futbolcuları da birer yıldız olan Jose Mourinho, yaptığı değişikliklerle oyun gücünü elinde tutmayı bildi.

TALISCA KULÜBEDEN GELİP İŞİ ÇÖZDÜ

Son olarak soyunma odasına 1-0 geride gittiği Trabzonspor maçını ikinci devre oyuna giren Anderson Talisca'nın hat-trick ile çözdü.

Jose Mourinho'nun 133 hamlesi, 10 gol ve 11 asistlik katkı getirdi.

YEDEKLERDEN KATKI ALABİLİYOR

Portekizli çalıştırıcı, böylelikle kulübedeki oyuncularından en çok skor katkısı alan teknik direktör olmayı başardı.

Yüzde 30'luk kulübe verimliliği, tecrübeli çalıştırıcının oyunun sıkıştığı anlarda işini kolaylaştırdı.

GOLCÜLER İŞ BAŞINDA

Talisca'nın 3 golle ilk sırada olduğu listede Dzeko ve En-Nesyri sonradan girip, 2'şer kez ağları sarstı.

Szymanski, Saint-Maximin ve Cenk 1'er golle takıma katkı verdi. Dusan Tadic sonradan girdiği maçlarda 4 gol pası verdi.

İrfan Can 2, Fred, Kostic, Amrabat, Dzeko, Mert Müldür 1'er asistle görevlerini yaptı. 

 
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