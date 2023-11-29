Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayanye gündemindekivedan kötü haber...Süper Lig'de şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer sezonunda takımda olan yıldızların yanında takviyelerde bulunmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıklar sonrası gözler, ara transfer dönemine çevrildi.Teknik direktör İsmail Kartal'ın, başkan Ali Koç ve kurmaylarıyla bir araya gelip, şimdiden hedefteki isimler konusunda temaslara başladığı bildirildi. Bu temasların yanında listedeki isimler için de düğmeye basan Kanarya'ya iki isim için iyi haberler gelmiyor.Sarı-Lacivertliler, Al-Ittihad'dan ayrılma hazırlığı yapan Portekizli yıldız için araştırmalara başlamıştı. Jota için dev bir talip daha çıktı: Tottenham... İngiliz ekibinin menajeri Ante Postecoglou, Celtic'in eski öğencisi olan 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Tottenham Yönetimi'nin, Jota'yı kiralamanın yollarını aradığı kaydedildi. Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nde ilk 5 hafta forma giyip 1 gol atmış, ardından yapılan yeni transferler nedeniyle yabancı kontenjanına takılıp kadro dışında kalmıştı.Leipzig'den ayrılacağı açıklanan Timo Werner, Fenerbahçe için 'rüya transfer' olarak görülüyordu. Sarı-Lacivertliler'in yanı sıra West Ham, Fulham ve Crystal Palace, Alman yıldızın peşindeydi. Ardından Real Madrid iddiaları ortaya atıldı. İngiltere'den Sky Sport'un haberine göre hücum hattında sıkıntı yaşayan Manchester United da 27 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Manchester United'ın da aynı Fenerbahçe gibi Werner'i ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Alman oyuncu bu sezon 13 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.