Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den gelecek

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrasında golcü çalışmalarına hız veren Fenerbahçe gözünü Everton forması giyen Beto'ya çevirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den gelecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2024 10:12
Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Premier Lig'e çevirdi.

GÖZLER EVERTON'UN YILDIZINDA

Fenerbahçe, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi.



26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği; Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi.

Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 37 resmi maça çıkan Beto bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery