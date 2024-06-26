Fenerbahçe'nin golcüsü Premier Lig'den gelecek

Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Premier Lig'e çevirdi.
GÖZLER EVERTON'UN YILDIZINDA
Fenerbahçe, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi.
26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği; Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi.
Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 37 resmi maça çıkan Beto bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖZLER EVERTON'UN YILDIZINDA
Fenerbahçe, İngiltere'de Everton'da oynayan golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Birçok mevkiden oyuncu için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Premier Lig ekibiyle de bir süredir Beto için müzakare halinde olduğu öğrenildi.
26 yaşındaki Portekizli hücum oyuncusuna teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği; Everton Kulübü'nün futbolcu için 20 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis beklediği belirtildi.
Kulüpler arasındaki görüşme ve temasların arttığı da öğrenildi.
37 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 37 resmi maça çıkan Beto bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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