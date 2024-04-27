Fenerbahçe'nin gol makinesi derbide de çalıştı!

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, ligde oynadığı son 6 maçın 5'inde ağları havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin gol makinesi derbide de çalıştı!
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27 Nisan 2024 19:38
Son güncelleme 27 Nisan 2024 19:47
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, ligde attığı gollere bir yenisini derbide ekledi.

Belçikalı milli forvet, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa, Pendikspor, Trabzonspor, Karagümrük ve Beşiktaş ağlarını havalandıran Batshuayi, aradaki Hatayspor, Adana Demirspor maçlarında ise forma giymedi.

Michy Batshuayi'nin son 6 maçta gol atamadığı tek karşılaşması ise Sivasspor müsabakası oldu ve sarı lacivertliler o mücadelede 2 puan bıraktı.

73 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

30 yaşındaki Batshuayi, bu sezon oynadığı 40 resmi maçta 23 gol atıp 3 asist yaptı. Batshuayi, bu sezon her 73 dakikada 1 ağları havalandırmayı başardı.

DERBİDE GOL ATAN İLK BELÇİKALI

Bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderen Michy Batshuayi (30. dk), bu rekabet tarihinde gol atan ilk Belçikalı oyuncu oldu.

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