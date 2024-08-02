Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Lille maçının hazırlıklarını sürdürdü
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02 Ağustos 2024 15:20
Fenerbahçe Futbol Takımı, 6 Ağustos Salı günü deplasmanda Fransa ekibi Lille ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salondaki çalışmayla başladığı belirtildi.

Ardından sahada 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptığı kaydedildi. Günün tek antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Faslı golcü futbolcu Youssef En-Nesyri'nin takımla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Lille ile yapacağı maçın hazırlıklarına cumartesi günü yapacağı idmanla devam edecek.

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