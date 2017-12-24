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Fenerbahçe, ligde yara sardı!

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde, 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Muratbey Uşak'ı ağırladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, ligde yara sardı!
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24 Aralık 2017 15:01
Tahincioğlu Basketbol Ligi, 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Ülker Sports Arena'da Muratbey Uşak ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli ekip karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.

İlk periyot karşılıklı basketlerle geçilirken 26-23'lük Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyrekte savunmayı biraz daha sıklaştıran Fenerbahçe Doğuş rakibine sadece 11 sayı şansı tanıdı ve devreyi 46-34 önde kapadı.

Fenerbahçe Doğuş, üstün oyununa ikinci yarıda da devam etti. Takımlar üçüncü periyot sonunda kenara gelirken 64-53'lük Fenerbahçe üstünlüğü vardı.

Son periyotta da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş karşılaşmadan 89-72'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, takımın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Melih Mahmutoğlu oldu.

Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 20 sayı ile Muratbey Uşak'tan Jordan Hamilton oldu.

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