Fenerbahçe, ligde yara sardı!

Tahincioğlu Basketbol Ligi, 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, Ülker Sports Arena'da Muratbey Uşak ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertli ekip karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.İlk periyot karşılıklı basketlerle geçilirken 26-23'lük Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile tamamlandı.İkinci çeyrekte savunmayı biraz daha sıklaştıran Fenerbahçe Doğuş rakibine sadece 11 sayı şansı tanıdı ve devreyi 46-34 önde kapadı.Fenerbahçe Doğuş, üstün oyununa ikinci yarıda da devam etti. Takımlar üçüncü periyot sonunda kenara gelirken 64-53'lük Fenerbahçe üstünlüğü vardı.Son periyotta da rakibine şans tanımayan Fenerbahçe Doğuş karşılaşmadan 89-72'lik galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe Doğuş'ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, takımın en skorer ismi attığı 18 sayı ile Melih Mahmutoğlu oldu.Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 20 sayı ile Muratbey Uşak'tan Jordan Hamilton oldu.