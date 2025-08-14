14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-149'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Kapalıçarşı esnafıyla buluştu. Meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Saran, "İlgi ve alakadan dolayı çok mutluyuz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

calendar 14 Ağustos 2025 13:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, İstanbul'da Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Saran, Kapalıçarşı girişinde Fenerbahçeli esnaf tarafından tezahüratlar ve meşalelerle karşılandı. Yoğun ilgi gösterilen Saran, esnaflarla sohbet etti ve fotoğraf çekildi.

Etkinlik sırasında açıklamada bulunan Saran, İstanbul Kuyumcular Odası ve Kapalıçarşı yönetiminin misafiri olduklarını belirterek, "İlgi ve alakadan dolayı çok mutluyuz. Yolumuz uzun. İnşallah başarılı olacağız." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
