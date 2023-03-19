Fenerbahçe kenetlendi: Şampiyonluk yemini

Fenerbahçe'de futbolcular, Galatasaray'ın yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk için kenetlenmiş durumda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe kenetlendi: Şampiyonluk yemini
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19 Mart 2023 09:58
Süper Lig'in ilk yarısında 5 puan öndeyken üst üste alınan yenilgiler sonrasında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisini düşen Fenerbahçe, Konya'dan gelen haberle umutlandı. 
 
2 maç eksiği ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe seri galibiyetlerle yeniden liderlik koltuğunu almanın hesaplarını yapıyor. Dünkü idman öncesinde bir araya gelip kısa bir toplantı yapan Sarı-Lacivertli futbolcular, birbirlerine liderlik koltuğunu yeniden almak için söz verdi.
 
3 PUANDAN DAHA FAZLASI
 
Sarı-Lacivertli futbolcular, Konya'dan gelen haber sonrasında Sevilla maçının üzüntüsünü de bir kenara bırakarak yeni bir hedef için tekrar kenetlenmiş oldu. Kaptan Altay Bayındır da kısa bir konuşma yaparak, "Puan kaybına tahammülümüz yok ama önce Alanya maçını kazanmalıyız. Bu maçı kazanırsak hem özgüvenimiz artar hem de rakibimizi strese sokarız. Kazanırsak 3 puandan fazlasını elde ederiz" dedi. Teknik direktör Jesus da futbolcularıyla idman öncesi kısa süren bir toplantı yaparak maçla ilgili son taktiklerini verdi.
 
 
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