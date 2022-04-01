Fenerbahçe, Kayseri'de serisini devam ettirmek istiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.



Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.



Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



İki maçlık cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ve sakatlıklarını atlatan Ferdi Kadıoğlu ile Attila Szalai'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.



Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-Jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.





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