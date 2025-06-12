Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.
FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON DOLAR
Globo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atletico Mineiro'ya 25 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif yaptı. Haberde Brezilya kulübünün, Fenerbahçe'nin teklifini incelediği belirtildi.
ATLETICO MINEIRO EKONOMİK KRİZDE
Atletico Mineiro'nun Ocak ayında Athletico Paranaense'den 6 milyon dolara transfer ettiği sol kanat oyuncusunun transfer taksitlerini ödeyemediği açıklandı. Atletico Mineiro'nun kulübün mali durumun düzeltmek için oyuncu satışına sıcak baktığı vurgulandı.
Bu sezon 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Tomas Cuello, 22 Mayıs tarihinde yaşadığı sakatlıktan bu yana sahalardan uzak kaldı.
Öte yandan Tomas Cuello, 2023-2024 sezonunda 61 maça çıktı ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.
FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON DOLAR
Globo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atletico Mineiro'ya 25 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif yaptı. Haberde Brezilya kulübünün, Fenerbahçe'nin teklifini incelediği belirtildi.
ATLETICO MINEIRO EKONOMİK KRİZDE
Atletico Mineiro'nun Ocak ayında Athletico Paranaense'den 6 milyon dolara transfer ettiği sol kanat oyuncusunun transfer taksitlerini ödeyemediği açıklandı. Atletico Mineiro'nun kulübün mali durumun düzeltmek için oyuncu satışına sıcak baktığı vurgulandı.
Bu sezon 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Tomas Cuello, 22 Mayıs tarihinde yaşadığı sakatlıktan bu yana sahalardan uzak kaldı.
Öte yandan Tomas Cuello, 2023-2024 sezonunda 61 maça çıktı ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<