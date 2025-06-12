Fenerbahçe için Tomas Cuello iddiası!

Fenerbahçe'nin, Atletico Mineiro'ya 25 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Tomas Cuello için teklif yaptığı duyuruldu.

calendar 12 Haziran 2025 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için Tomas Cuello iddiası!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DEN 8 MİLYON DOLAR

Globo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atletico Mineiro'ya 25 yaşındaki Arjantinli hücum oyuncusu Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif yaptı. Haberde Brezilya kulübünün, Fenerbahçe'nin teklifini incelediği belirtildi.

ATLETICO MINEIRO EKONOMİK KRİZDE

Atletico Mineiro'nun Ocak ayında Athletico Paranaense'den 6 milyon dolara transfer ettiği sol kanat oyuncusunun transfer taksitlerini ödeyemediği açıklandı. Atletico Mineiro'nun kulübün mali durumun düzeltmek için oyuncu satışına sıcak baktığı vurgulandı.


Bu sezon 26 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Tomas Cuello, 22 Mayıs tarihinde yaşadığı sakatlıktan bu yana sahalardan uzak kaldı.

Öte yandan Tomas Cuello, 2023-2024 sezonunda 61 maça çıktı ve 5 gol, 13 asistlik performans gösterdi.




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