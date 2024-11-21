Fenerbahçe için çok kritik viraj!

Jose Mourinho ve öğrencilerini zorlu bir dönem bekliyor.
Fenerbahçe, milli ara sonrası ilk maçına 23 Kasım Cumartesi günü ligde Kayserispor deplasmanında çıkacak. Kanarya, bu karşılaşmayla birlikte 27 günde 7 kritik sınav verecek. Bunların 2'si Avrupa Ligi'nde, 4'ü deplasmanda olacak. Sarı-Lacivertliler, Kayseri sonrası Avrupa Ligi'nde belki de kaderini belirleyecek mücadelede Slavia Prag'a konuk olacak.
AZ Alkmaar yenilgisiyle planları bozulan Fenerbahçe için ilk 8 yolunda Çekya'dan zaferle dönmek son derece önemli.
2 Aralık'ta taraftarına kavuşacak
Fenerbahçe, 2 Aralık'ta ligde Gaziantep ile oynayacağı maçla birlikte Kadıköy'e dönüp taraftarına kavuşacak.
Mourinho ve ekibi, 7 Aralık'ta ise şampiyonluk yolunda en zorlu deplasmanlardan birinde, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Hemen ardından 11 Aralık'ta ise Avrupa Ligi'ndeki rakip, turnuvanın iddialı ekiplerinden Athletic Bilbao olacak. Sarı-Lacivertliler, 15 Aralık'ta ligde Başakşehir'i ağırlayacak.
Yoğun periyot, 20 Aralık'ta ligin flaş takımı Eyüp deplasmanında son bulacak.
Fenerbahçe, milli ara sonrası ilk maçına 23 Kasım Cumartesi günü ligde Kayserispor deplasmanında çıkacak. Kanarya, bu karşılaşmayla birlikte 27 günde 7 kritik sınav verecek. Bunların 2'si Avrupa Ligi'nde, 4'ü deplasmanda olacak. Sarı-Lacivertliler, Kayseri sonrası Avrupa Ligi'nde belki de kaderini belirleyecek mücadelede Slavia Prag'a konuk olacak.
AZ Alkmaar yenilgisiyle planları bozulan Fenerbahçe için ilk 8 yolunda Çekya'dan zaferle dönmek son derece önemli.
2 Aralık'ta taraftarına kavuşacak
Fenerbahçe, 2 Aralık'ta ligde Gaziantep ile oynayacağı maçla birlikte Kadıköy'e dönüp taraftarına kavuşacak.
Mourinho ve ekibi, 7 Aralık'ta ise şampiyonluk yolunda en zorlu deplasmanlardan birinde, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Hemen ardından 11 Aralık'ta ise Avrupa Ligi'ndeki rakip, turnuvanın iddialı ekiplerinden Athletic Bilbao olacak. Sarı-Lacivertliler, 15 Aralık'ta ligde Başakşehir'i ağırlayacak.
Yoğun periyot, 20 Aralık'ta ligin flaş takımı Eyüp deplasmanında son bulacak.