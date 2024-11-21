Fenerbahçe için çok kritik viraj!

27 günde 7 maça çıkacak olan Fenerbahçe, 7 Aralık'ta Beşiktaş ile deplasmanda derbi oynayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için çok kritik viraj!
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21 Kasım 2024 12:32
Jose Mourinho ve öğrencilerini zorlu bir dönem bekliyor.

Fenerbahçe, milli ara sonrası ilk maçına 23 Kasım Cumartesi günü ligde Kayserispor deplasmanında çıkacak. Kanarya, bu karşılaşmayla birlikte 27 günde 7 kritik sınav verecek. Bunların 2'si Avrupa Ligi'nde, 4'ü deplasmanda olacak. Sarı-Lacivertliler, Kayseri sonrası Avrupa Ligi'nde belki de kaderini belirleyecek mücadelede Slavia Prag'a konuk olacak.

AZ Alkmaar yenilgisiyle planları bozulan Fenerbahçe için ilk 8 yolunda Çekya'dan zaferle dönmek son derece önemli.

2 Aralık'ta taraftarına kavuşacak

Fenerbahçe, 2 Aralık'ta ligde Gaziantep ile oynayacağı maçla birlikte Kadıköy'e dönüp taraftarına kavuşacak.

Mourinho ve ekibi, 7 Aralık'ta ise şampiyonluk yolunda en zorlu deplasmanlardan birinde, Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Hemen ardından 11 Aralık'ta ise Avrupa Ligi'ndeki rakip, turnuvanın iddialı ekiplerinden Athletic Bilbao olacak. Sarı-Lacivertliler, 15 Aralık'ta ligde Başakşehir'i ağırlayacak.

Yoğun periyot, 20 Aralık'ta ligin flaş takımı Eyüp deplasmanında son bulacak. 

 
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