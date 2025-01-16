Fenerbahçe için bu ay çok kritik!

Fenerbahçe, ocak ayında Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde önemli maçlar oynayacak. Kadıköy'de yapılacak Göztepe ve Lyon maçları gelecek adına belirleyici olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe için bu ay çok kritik!
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16 Ocak 2025 07:57
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde hedeflerinden kopmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayı bitmeden kritik maçlar oynayacak.

Sarı-lacivertliler özellikle Kadıköy'de önemli rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Bu hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek Jose Mourinho ve takımı, daha sonra Avrupa Ligi'nde 23 Ocak Perşembe günü Olympique Lyon'u ağırlayacak.

Fransız ekibiyle oynanacak maç sonra Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü Kadıköy'deki rakip Göztepe olacak.

Ligin formda ekibi Göztepe ile oynanacak maç şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyacak.  

 
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