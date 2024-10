⚽️🎥Amrabat'ın harika pasını Tadic golle bitirdi!pic.twitter.com/JcNCSEC0L5



— Sporx (@sporx) October 3, 2024

UEFA Avrupa Ligi 2. Hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe , Twente ile karşılaştı. De Grolsch Veste'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Twente'yi öne geçiren golü 29. dakikada Michel Vlap kaydetti. Dusan Tadic, 71'de skora eşitliği getirdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4, Twente ise 2 puana yükseldi.Fenerbahçe, bir sonraki hafta Manchester United'ı ağırlayacak. Twente ise sahasında Lazio'yu konuk edecek.UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçı kadrosuna göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Twente Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de oynattığı Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya alamadı. Portekizli çalıştırıcı, İsmail Yüksek, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko'yu ise Twente karşısında yedek soyundurdu. 61 yaşındaki Mourinho, bu isimlerine yerine ise Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de görevlendirdi.Jose Mourinho, Twente karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues ikilisi yer alırken, hücumun sağında Dusan Tadic, solunda ise İrfan Can Kahveci boy gösterdi. Serbastian Szymanski santrforu desteklerken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise kulübede görev bekledi.Fenerbahçe teknik heyeti, bu sezon stoper tandeminde ilk kez Rodrigo Becao ile Alexander Djiku ikilisini tercih etti.Sarı-lacivertlilerin geçen sezon savunma tandeminde beraber görev alan iki oyuncu, bu sezon ise hiç yan yana forma giyememişti.Teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar'ın yokluğunda bu ikiliyi stoperde tercih etti.Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Twente karşısında kendi pozisyonunda görev yaptı.Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla sol açıkta görev alan Tadic, bu sezon ise sağ kanatta forma şansı bulmuştu.Teknik direktör Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin'i yedek soyundururken, tecrübeli oyuncusunu eski pozisyonunda oynattı.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic, eski takımına karşı sahaya kaptan olarak çıktı. Sarı-lacivertlilerin kaptanları arasında yer alan 35 yaşındaki oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptanlık pazubendini koluna geçirdi.Fenerbahçe, Twente karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat, kadroda yer almadı.Fenerbahçeli taraftarlar, Twente karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.Sarı-lacivertliler, maçta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, Twente taraftarları için ayrılan bölümlerde de yer yer Fenerbahçeli taraftarlar görüldü.Fenerbahçe, mücadeleye daha temkinli başladı. Ev sahibi Twente seyircisinin de desteğini alarak tempolu ve baskılı bir şekilde maça başladı.Fenerbahçe, mücadelenin ilk bölümünde savunmasını giderek derinleştirmeye başladı. Twente'nin üst üste atakları sırasında Fenerbahçe zaman zaman hızlı hücumlarla tehlike yarattı.Fenerbahçe'nin ilk tehlikeli atağı 23. dakikada En-Nesyri ile geldi. Faslı oyuncunun vuruşunda Twente kalecisi Unnerstall gole izin vermedi. 24. dakikada Oosterwolde'nin sol çaprazdan yaptığı sert vuruş, üst direkten oyun alanına geri döndü.Fenerbahçe oyunu dengeleyip ataklarını sıklaştırmışken Twente'nin golü geldi.Youri Regeer'in ceza alanında sağdan içeri çevirdiği ortasına yükselen Michel Vlap'in kafa vuruşunda, Dominik Livakovic'i geçen topa Rodrigo Becao'nun müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0'dan sonra Twente etkili ataklar yaptı. 32'de Lammers'in karşı karşıya vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.İlk yarının sonuna kadar Twente daha etkili taraf oldu ancak Livakovic ve Fenerbahçe savunması farkın 2'ye çıkmasına engel oldu.Fenerbahçe, ikinci yarıya oyunun tek hakimi olarak başladı. Twente, giderek geriye yaslanırken Fenerbahçe beraberlik golü için bastırmaya başladı.Sarı lacivertlilerin arka arkaya ataklarıyla beraber Mourinho'nun da oyuna müdahaleleri gelmeye başladı. 62'de En-Nesyri yerine Dzeko, İrfan Can yerine Maximin oyuna dahil oldu.Oyunu tek kaleye çeviren Fenerbahçe, 71'de skora dengeyi getirdi.Sofyan Amrabat'ın defansın arkasına gönderdiği müthiş pasa hareketlenen Dusan Tadic, ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Lars Unnerstall'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.1-1'den sonra her iki takım da kazanmak için riskler aldı. İki tarafın da üst üste atakları sırasında Livakovic, 74'te Ltaief'in karşı karşıya pozisyonda şutunu çıkardı.Maçın kalan dakikalarında riskli oyuna karşın iki takım da final paslarında başarısız olunca pozisyon yaşanmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.2. dakikada Lammers'in savunma arasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vlap'ın şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.23. dakikada Fenerbahçe çok net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Soldan topla hareketlenen En-Nesyri, Tadic'e verdiği pası ceza sahası içi sol çaprazda tekrar aldı. Bu oyuncunun yakın direğe şutunda, kaleci meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.24. dakikadaki atağın devamında soldan Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top taca çıktı.29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Steijn'in savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu kafayla arka direğe aşıran Regeer'in asistinde altıpasın solunda Vlap'ın şutunda, top filelerle buluştu:32. dakikada ceza yayında buluştuğu topla Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahasına giren Regeer'in şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.54. dakikada Vlap'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Van Bergen'in şutunda, kaleci Livakovic açıyı iyi kapattı ve topu kornere çeldi.71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Amrabat'ın savunma arkasına etkili pasına iyi hareketlenen Dusan Tadic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu:: Twente: Chris Kavanagh, Lee Betts, James Mainwaring (İngiltere): Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap (Dk. 67 Kjolo), Van Walfswinkel, Steijn (Dk. 88 Rots), Van Bergen (Dk. 67 Ltaief), Lammers: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred (Dk. 80 Mert Hakan Yandaş), Tadic (Dk. 80 İsmail Yüksek), Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Saint-Maximin), En-Nesyri (Dk. 62 Dzeko): Dk. 29 Vlap (Twente), Dk. 71 Tadic (Fenerbahçe): Dk. 12 Oosterwolde, Dk. 41 Fred, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Becao, Dk. 75 Amrabat (Fenerbahçe), Dk. 13 Vlap, Dk. 59 Hilgers, Dk. 76 Tyton (Yedek Kulübesinde) (Twente)