Fenerbahçe geleceğin takımını kuruyor; 2000-2003 atılımı!

Kısa süre önce Gölcükspor'dan gelecek vaat eden 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine katan Fenerbahçe, bu isimle yetinmeyecek. Sarı-lacivertliler, geleceğin kadrosunu oluşturmak adına yerli futbolculardan oluşan bir transfer listesi belirledi.Bu oyuncuların büyük bölümü Ümit Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Fenerbahçe'nin önceliği Ravil Tagir, Barış Sungur, Cenk Özkacar, Halil Dervişoğlu ve Muhammed Kiprit.Fenerbahçe, 2000-2003 arasında yaptığı gençlere yatırım planının bir benzerini hedefliyor.Sarı-lacivertliler, Semih Şentürk, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Tuncay Şanlı, Servet Çetin, Kemal Aslan ve Serhat Akın gibi genç isimleri transfer etmiş, bu oyuncuların büyük bölümü ilerleyen yıllarda hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda önemli başarılar yaşamıştı. Ali Koç yönetimi, benzer bir yapılanmayla al-sat modeli getirmenin peşinde.