Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe , deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.Fenerbahçe'de yeni transfer Leonardo Bonucci, 28. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna girdi. İtalyan yıldız, ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 50. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.Sarı lacivertli takım, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı. Gaziantep FK ise 4 maç sonra mağlup oldu.Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 53 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Gaziantep FK ise 21 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Sivasspor deplasmanına gidecek.Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği İrfan Can Kahveci ve Joshua King'i Gaziantep'te yedek soyundurdu.Kartal, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'ini sahaya sürdü.Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimler oldu.Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, Gaziantep FK maçında ilk kez süre aldı.Lisansı çıkarılan 36 yaşındaki stoper, 38. dakikada sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını karşılaşmaya Nita, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Djilobodji, Furkan Soyalp, M'Bakata, Markovic, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Ogün Özçiçek, Dragus 11'iyle çıkardı.Kırmızı-siyahlıların yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Jevtovic, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Bahadır Gölgeli ve Riascos yer aldı.Güneydoğu ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında bulunan Bikel ve Gradel, kadroda yer almadı.Fenerbahçe'yi ağırlayan Gaziantep FK'nin taraftarları, tribünleri doldurdu.Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı duyuruldu.Her iki takımın taraftarı, soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.Gaziantep FK'li futbolcular, maçtan önce ısınmaya üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtle çıktı.Taraftarlar ise maçtan önce "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Mücadelenin 2. dakikasında Fenerbahçe, rakip kalede gol aradı. Sarı lacivertli takımın atağında topu önünde bulan Szymanski gelişine vurdu, kaleci Nita topu kontrol etti.Bu kez Gaziantep Fk gole yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mbakata, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama kaleci Livakovic ayağıyla topu kornere çeldi.Maçın ilk 15 dakikalarında iki takım da gol pozisyonu bulmakta zorlandı. Gaziantep FK rakibini savunmada karşılarken, Fenerbahçe'nin yıldız isimlerine boşluk vermemeye çalıştı.Kaleye yaklaşmakta zorlanan Fenerbahçe uzaktan şutlarla kaleyi yokladı. 20. dakikada Mert Müldür, ceza sahası dışından şutunu çekti ama top üstten auta gitti.Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşandı.Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Serdar Aziz, Gaziantep FK deplasmanında oyuna devam edemedi.Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, mücadelenin 38. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.Bu değişikliğin ardından Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça çıkmış oldu.Fred'in ortasında Tadic bekletmeden topu Szymanski'ye bıraktı. Szymanski karşı karşıya pozisyonda 24. dakikada topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı. Daha sonra yeni uygulamaya giren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi de devreye girdi.Fenerbahçe'de Edin Dzeko 37. dakikada net fırsatı kaçırdı. Savunma arkasına sarkan Cengiz Ünder, Ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla iyi ortaladı. İçeri sert giden topu Dzeko ıska geçti.Maçın ilk yarısında ciddi bir atak çıkmadı ve oyuncular soyunma odasını 0-0 eşitlikle girdi.Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı kararı çıktı.Mücadelenin 48. dakikasında Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı direğe nişanladı.İkinci yarı Fenerbahçe kaçan penaltı sonrası tempoyu yükseltemedi. Gaziantep FK, yaptığı sıkı savunmayla rakibine pozisyon şansı vermedi.Gol pozisyonu bulmakta zorlanan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, oyuna müdahale etti. 64. dakikada Cengiz Ünder ile İsmail Yüksek oyundan çıktı. Michy Batshuayi ile İrfan can oyuna dahil oldu.Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa, arka direğe çok iyi ortaladı. Maxim'in indirdiği topa Draguş'tan önce Bonucci dokundu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.Fenerbahçe, aradığı golü 81. dakikada İrfan Can ile buldu. Szymanski'nin ortasında iyi yükselen İrfan, düzgün bir kafa vuruşuyla topu rakip ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Gaziantep FK son dakikada gole yaklaştı ama Livakovic gole izin vermedi. Draguş ceza sahası içinde havalanan topa gelişine vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle bu topu çıkardı.Son bölümde ciddi bir atak girişimi olmadı ve Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0 mağlup etti.7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.