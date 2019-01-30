Fenerbahçe, Fransız 'wonderkid' için 7 milyon Euro önerdi!

Fenerbahçe'nin Metz'in 23 yaşındaki yetenekli golcüsü Habib Diallo için teklifini sunduğu ancak reddedildiği belirtildi.France Football'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Diallo için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu ancak Fransız kulübü bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. Ayrıca, oyuncuyu ara transfer döneminde satmayı düşünmeyen Metz'in, Ligue 1 hedefine yakın olduğu için böyle bir riske girmeyi düşünmediği de belirtildi.20 maçta attığı 15 gol 5 asistle Ligue 2'yi domine eden ve Metz'i Ligue 1'e çıkarmaya çalışan Habib Diallo'nun kontratının 2020'de bitmesine rağmen daha yüksek bir bonservis bedeline transfer olabileceğine inanıldığı ifade edildi.Ersun Yanal'ın oyun sistemine de yatkın olan 23 yaşındaki Habib Diallo, forvet oynamasının yanısıra sol kanatta da görev alabiliyor.Daha önce adı Galatasaray ve Nantes ile anılan Habib Diallo, 2015 yılında A Takıma yükseldikten sonra Brest'e kiralandı ve bu yıl ilk kez Metz formasıyla tam sezonunu geçirdi.