Fenerbahçe'nin kulağı Konya'da olacak!

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bir yandan da Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasını takip edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kulağı Konya'da olacak!
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25 Mayıs 2024 10:36
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında olacak.

Fenerbahçe, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe - İstanbulspor ve Konyaspor - Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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