Fenerbahçe'nin kulağı Konya'da olacak!

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında olacak.
Fenerbahçe, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.
Fenerbahçe - İstanbulspor ve Konyaspor - Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıyan sarı-lacivertlilerde kulaklar bir yandan da Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında olacak.
Fenerbahçe, şampiyonluk için kazanıp Galatasaray'ın Konya deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.
Fenerbahçe - İstanbulspor ve Konyaspor - Galatasaray maçları pazar günü saat 19.00'da başlayacak.