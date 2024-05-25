Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'a karşı Target Center'da oynanan Batı Konferansı finalleri serisinin 2. maçında 109-108 galip gelerek seride 2-0 öne geçti.



Son saniye üçlüğüyle Mavericks'e maçı kazandıran Luka Doncic, karşılaşmayı 32 sayı, 10 ribaund ve 13 asistlik triple-double performansıyla tamamlayarak takımın en etkili ismi oldu. Kyrie Irving 20 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 1 blokla oynarken, Daniel Gafford 16 sayı, 5 ribaund ve 5 blokla maçı tamamladı.



Wolves tarafında Naz Reid, benchten gelerek 23 sayı, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla takımın en skorer ismiydi. Anthony Edwards 21 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 1 blokla mücadele ederken, Mike Conley 18 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Serinin 3. maçı Pazar gecesi Dallas'ta oynanacak.



