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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden istiyor

Fenerbahçe, rekor bedelle sattığı Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için harekete geçti.

calendar 25 Haziran 2025 08:50 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 09:10
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden istiyor
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.

Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezonun başında 30 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.

25 yaşındaki milli futbolcunun kulübüyle temasa geçen Fenerbahçe, kiralama bedeli ve diğer şartlar hakkında bilgi aldı. Yönetimin, teknik heyetin isteği doğrultusunda bu transferde ciddi adımlar atabileceği öğrenildi.


KOSTIC OLMAYINCA FERDİ

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu hamlesinde en büyük etken, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'in yeniden kadroya katılma ihtimalinin zayıf olması. Juventus'un Sırp oyuncuyu bu sezon bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle alternatif arayışına giren sarı-lacivertliler, gözünü tanıdık bir isme çevirdi.

Kadroda sol bek mevkisinde Jayden Oosterwolde ve yeni transfer Levent Mercan bulunsa da, teknik direktör Ferdi'nin çok yönlü oyun yapısını yeniden değerlendirmek istiyor. 


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