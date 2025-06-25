Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden istiyor

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı.
Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezonun başında 30 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.
25 yaşındaki milli futbolcunun kulübüyle temasa geçen Fenerbahçe, kiralama bedeli ve diğer şartlar hakkında bilgi aldı. Yönetimin, teknik heyetin isteği doğrultusunda bu transferde ciddi adımlar atabileceği öğrenildi.
KOSTIC OLMAYINCA FERDİ
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu hamlesinde en büyük etken, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'in yeniden kadroya katılma ihtimalinin zayıf olması. Juventus'un Sırp oyuncuyu bu sezon bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle alternatif arayışına giren sarı-lacivertliler, gözünü tanıdık bir isme çevirdi.
Kadroda sol bek mevkisinde Jayden Oosterwolde ve yeni transfer Levent Mercan bulunsa da, teknik direktör Ferdi'nin çok yönlü oyun yapısını yeniden değerlendirmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezonun başında 30 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden kadroya katmak için girişimlere başladı.
25 yaşındaki milli futbolcunun kulübüyle temasa geçen Fenerbahçe, kiralama bedeli ve diğer şartlar hakkında bilgi aldı. Yönetimin, teknik heyetin isteği doğrultusunda bu transferde ciddi adımlar atabileceği öğrenildi.
KOSTIC OLMAYINCA FERDİ
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu hamlesinde en büyük etken, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Filip Kostic'in yeniden kadroya katılma ihtimalinin zayıf olması. Juventus'un Sırp oyuncuyu bu sezon bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle alternatif arayışına giren sarı-lacivertliler, gözünü tanıdık bir isme çevirdi.
Kadroda sol bek mevkisinde Jayden Oosterwolde ve yeni transfer Levent Mercan bulunsa da, teknik direktör Ferdi'nin çok yönlü oyun yapısını yeniden değerlendirmek istiyor.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...