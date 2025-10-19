Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.
Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
11'LER
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.
Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl
Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.
8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.
Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.
Karagümrük'te tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 40 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Son oynanan Samsunspor mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında kazanarak 3 puana uzanmak istiyor. Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada haftaya giriş yaptı. Ligde çıktığı son 5 maçta puan alamayan İstanbul ekibi, Kadıköy deplasmanında iyi bir sonuç elde ederek alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor. Taraflar son olarak 2023-2024 sezonunda karşılaşırken Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.
TRİBÜNLERİN TAMAMEN DOLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz'ün hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya gelmesi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı ancak dün tükenen kombine biletlerin ardından 19 Ekim Pazar günkü müsabakada tribünlerin dolması bekleniyor.
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK: 17. MAÇ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günkü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 17. puan mücadelesine çıkacak. Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü.
İLK MAÇI FATİH KARAGÜMRÜK KAZANDI
İki takım arasında oynanan 16 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.
Mithatpaşa Stadı'nda 12 Kasım 1959'da oynanan maçı, kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken bu karşılaşmanın ardından oynanan 15 mücadelede Fenerbahçe kaybetmedi.
9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.
7 KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.
Fatih Karagümrük, sarı-lacivertli rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.
İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 7 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken iki ekibin en gollü maçı 2022-23 sezonunun ilk yarısında oynandı. Fenerbahçe'nin sahasında oynanan mücadeleyi, sarı-lacivertliler uzatma dakikalarında bulduğu golle 5-4 kazandı.
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele edecek.
