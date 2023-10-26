29 Ekim

Fenerbahçe, evinde kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, Avrupa'da evinde oynadığı son 4 maçta kalesinde gol gördü.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, evinde kalesini kapatamıyor
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26 Ekim 2023 23:14
Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 4 iç saha maçında kalesinde gol gördü.

Bu sezon seyircisi önünde ilk Avrupa maçında Zimbru ile karşılaşan ve sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra ise 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe sırasıyla Maribor, Twente ve Nordsjaelland'ın ardından Ludogorets'ten de 1 gol yedi.

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