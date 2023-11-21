Fenerbahçe en iyisinin peşinde! İşte transfer hedefleri

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de yönetim, ara transferde işi şansa bırakmak istemiyor. Şampiyonluk yolunda, ocakta yapılacak takviyelerin son derece önemli olduğunu düşünen Sarı-Lacivertliler, titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürürken hedeflerini de belirlemiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe en iyisinin peşinde! İşte transfer hedefleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 11:14
Yaz transfer dönemini çok iyi geçiren Fenerbahçe yönetimi, bu kez ocak ayında da işi sıkı tutmaya kararlı. Teknik ekiple birlikte belirlenen bölgelere takviye yapılması için çalışmalar başladı.

Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Milan'dan Rade Krunic, Marsilya'dan Pape Gueye, Leipzig'den Timo Werner ve Al-Ittihad'dan Jota gibi yıldız isimler bulunuyor...

ADAYLARDA SON DURUMU BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery