Yaz transfer dönemini çok iyi geçiren Fenerbahçe yönetimi, bu kez ocak ayında da işi sıkı tutmaya kararlı. Teknik ekiple birlikte belirlenen bölgelere takviye yapılması için çalışmalar başladı.
Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Milan'dan Rade Krunic, Marsilya'dan Pape Gueye, Leipzig'den Timo Werner ve Al-Ittihad'dan Jota gibi yıldız isimler bulunuyor...
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Sarı-Lacivertliler'in gündeminde Milan'dan Rade Krunic, Marsilya'dan Pape Gueye, Leipzig'den Timo Werner ve Al-Ittihad'dan Jota gibi yıldız isimler bulunuyor...
ADAYLARDA SON DURUMU BURAYA TIKLAYARAK ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
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