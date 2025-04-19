Fenerbahçe'den Tadic ile transfer görüşmesi!

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dusan Tadic'in takımdan ayrılığı ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli yönetim, adı Ajax ve MLS takımlarıyla anılan Sırp futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Tadic ile transfer görüşmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2025 11:26
Fenerbahçe'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'in akıbeti, haziran ayında netlik kazanacak.

Sergilediği performansla sarı-lacivertli kulübe büyük katkı sağlayan ancak zaman zaman da taraftarlar tarafından eleştirilen Sırp yıldızla yönetim bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli yönetim, Tadic'e "Şu an hiçbir kulüple anlaşma. Sezon sonunda seninle konuşacağız. Bizden haber gelmeden hareket etme" dedi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Eski kulübü Ajax'tan ve MLS'ten iki kulüpten teklif alan 36 yaşındaki oyuncu da Fenerbahçe yönetimine olumlu yanıt verdi.

Tadic bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 29, Avrupa Ligi'nde 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıktı.

Bu 47 karşılaşmada 3 bin 362 dakika sahada kalan Tadic, 13 gol attı, 15 de asist yaptı. Tadic, Fenerbahçe ile 2 sezonda ise 103 maça çıktı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery