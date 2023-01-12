Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Fabio Borini

Transfer sezonu yeni başlamasına rağmen ezeli rakiplerine göre elini çabuk tutan ve Samet Akaydın'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen İtalyan kanat oyuncusu Fabio Borini'nin peşinde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Borini için resmi temaslar başlayacak.



EMRE MOR ÖRNEĞİ



Fenerbahçe bilindiği gibi sezon başında Karagümrük'ten Emre Mor'u 2 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Emre transferi ile başlayan iyi ilişkileri Borini transferinde kullanmak istiyor. Karagümrük'ün İtalyan sol kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Borini, 16 maçta forma şansı bulurken 9 gol ve 7 asiste imza attı. Toplamda 16 gole katkıda bulundu. Roma, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını giyen tecrübeli oyuncu Karagümrük'e bedelsiz olarak transfer oldu.



57 MAÇTA 34 GOLE KATKI VERDİ



Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Fabio Borini, Süper Lig'de toplamda 57 karşılaşmada forma giydi. İtalyan yıldız bu karşılaşmalarda 21 gol atarken 13 de asiste imza attı.





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