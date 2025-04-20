Fenerbahçe'den şehit çocuklarına anlamlı jest!

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında futbolculara seremonide, şehit çocukları eşlik edecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den şehit çocuklarına anlamlı jest!
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20 Nisan 2025 14:26
Son güncelleme 20 Nisan 2025 14:28
Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir organizasyona imza atıyor.

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli futbolculara seremonide şehit çocukları eşlik edecek.

Etkinlik kapsamında çocuklar, Fenerbahçe formalarının üzerine Türk bayraklı tişörtler giyecek ve ellerinde Türk bayraklarıyla sahaya çıkacak. 

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