Fenerbahçe'den şehit çocuklarına anlamlı jest!

Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir organizasyona imza atıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli futbolculara seremonide şehit çocukları eşlik edecek.
Etkinlik kapsamında çocuklar, Fenerbahçe formalarının üzerine Türk bayraklı tişörtler giyecek ve ellerinde Türk bayraklarıyla sahaya çıkacak.
Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşmasında sarı-lacivertli futbolculara seremonide şehit çocukları eşlik edecek.
Etkinlik kapsamında çocuklar, Fenerbahçe formalarının üzerine Türk bayraklı tişörtler giyecek ve ellerinde Türk bayraklarıyla sahaya çıkacak.