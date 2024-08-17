Fenerbahçe'den Patrick Dorgu için 15 milyon euro

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu için İtalyan ekibine resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Patrick Dorgu için 15 milyon euro
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17 Ağustos 2024 12:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Ferdi Kadıoğlu'nun yerine sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe Lecce'nin sol beki Patrick Dorgu için İtalyan ekibine resmi teklifte bulundu.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için bonuslarla birlikte Çizme ekibine 15 milyon Euro önerdiği de haberin detaylarında yer aldı.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Sol kanatta da forma giyebilen genç oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Ferdi'nin ayrılması halinde Dorgu için girişimlerin hız kazanacağı ifade ediliyor.  

 
 

 

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