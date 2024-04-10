Fenerbahçe'den Okan Buruk'a tepki!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarıda kalan Süper Kupa maçının yankıları devam ediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yaptığı, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" açıklaması, Fenerbahçelileri kızdırdı.
U19 Takımı'nın bir maçtan çıkıp diğerine geldiği, futbol oynamak için sahada olmadıklarını dile getiren sarı-lacivertli cephe, "Çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum. Neden topu dışarı atayım' diyor" diyerek Okan Buruk'a tepki gösterdi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçıyla ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı;
"Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik"
"Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."
"Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yaptığı, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" açıklaması, Fenerbahçelileri kızdırdı.
U19 Takımı'nın bir maçtan çıkıp diğerine geldiği, futbol oynamak için sahada olmadıklarını dile getiren sarı-lacivertli cephe, "Çalışılmış bir gol attılar düşüncesi var. Maç öncesi takım menajerleri konuşmuş. Kerem ve birkaç futbolcu gençlerle görüşmüş. Ama Okan Buruk, 'Protestoyu ben mi yapıyorum. Neden topu dışarı atayım' diyor" diyerek Okan Buruk'a tepki gösterdi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa maçıyla ilgili olarak şu sözleri kullanmıştı;
"Evet gençler ile çıkacaklardı ama nasıl bir protesto gerçekleştireceklerine dair bir fikrimiz yoktu. Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek için yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik"
"Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."
"Önce hareketli savunma, daha sonra da pres yapmaya başladılar. Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz? Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese, oyuncularımızın gidip gol atmak gibi bir niyeti olmaz."
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