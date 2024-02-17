Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı!

Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı!
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17 Şubat 2024 21:11
Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu. 

Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

İşte o paylaşım;



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