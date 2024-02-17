Fenerbahçe'den maç sonu zemin paylaşımı!

Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın sonunda flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
İşte o paylaşım;
Sarı-lacivertliler, sosyal medyada paylaştığı maç sonu görselinde stadyumun zeminini paylaşarak ''Rize'den 3 puanla ayrılıyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.
İşte o paylaşım;