Fenerbahçe'den kongreye özel tişört ve atkı

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek genel kurul öncesi, taraftarlarına yönelik özel bir ürün hazırladı.
Sarı-Lacivertliler, kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı.
Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium'dan yapılan açıklama şöyle;
"Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" yazılı tişört ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!
Seçili Mağazalar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina."
Sarı-Lacivertliler, kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı.
Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium'dan yapılan açıklama şöyle;
"Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" yazılı tişört ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!
Seçili Mağazalar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina."
Fenerbahçe Kulübü, kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı. pic.twitter.com/a1cHUYqsnD
— Sporx (@sporx) April 2, 2024
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