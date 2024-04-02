Fenerbahçe'den kongreye özel tişört ve atkı

Fenerbahçe Kulübü, kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den kongreye özel tişört ve atkı
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02 Nisan 2024 15:22
Son güncelleme 02 Nisan 2024 15:26
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'deki ve Türk futbolundaki geleceğini netleştirecek genel kurul öncesi, taraftarlarına yönelik özel bir ürün hazırladı.

Sarı-Lacivertliler, kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve atkı satışa çıkardı. 

Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium'dan yapılan açıklama şöyle;

"Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarı için kongreye özel üretilen; "Her zaman Hep Seninleyiz Fenerbahçe" yazılı tişört ile "Kurulan İttifakları, Bozalım Oyunlarını" yazılı tişört ve şal şimdi Stat Mağazaları ve seçili Fenerium Mağazalarında satışta!

Seçili Mağazalar; Bostancı, Göztepe, Pendik ve Tuzla Marina."

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