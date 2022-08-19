Fenerbahçe'den İçişleri Bakanlığı'na dava

Fenerbahçe, 3 Temmuz dönemindeki zararlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'na maddi, manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde;



"Şirketimiz tarafından, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında Savcılık ve emniyet mensuplarının ağır hizmet kusuru niteliğindeki idari işlem ve eylemleri sonucunda Şirketimizin uğramış olduğu zararlar sebebiyle, T.C. İç İşleri Bakanlığı'na karşı 19.08.2022 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 2022/1797 Esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe'ye itibarın iadesi talepli tam yargı davası açıldığını tüm kamuoyuna bildiririz."





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