Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!

Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme!
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13 Ağustos 2023 16:49
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 16:55
Fenerbahçe, Fred transferinde ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum yaptı. 

Fenerbahçe'nin paylaşımında kullandığı görsel



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