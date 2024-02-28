Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt

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Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor.

Rakip takımın, rakip takımın başkanının bir proje olduğunu söylemiştim. Bu hüviyetlerini hala sürdürüyorlar.

Onlara bir ağabey tavsiyesi,

boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez.

Bunu kafanıza yazın."