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Fenerbahçe'den Beto hamlesi!

Fenerbahçe, Everton forması giyen Portekizli golcü Beto ile ilgileniyor.

calendar 22 Haziran 2025 09:51
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Beto hamlesi!
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Golcü girişimlerinde henüz aradığını bulmayan Fenerbahçe, bu pozisyon için bir Portekizli futbolcu ile ilgileniyor.

Futbol direktörü Devin Özek, Everton'da forma giyen Beto için temasları sürdürüyor. Sezonu 35 maçta 12 golle tamamlayan 27 yaşındaki Portekizli'yle görüşen Devin Özek'in Everton'a satın alma opsiyonlu teklif etti.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Beto'nun kulübü Everton ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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