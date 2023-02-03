Fenerbahçe'den Attila Karaoğlan tepkisi!

Fenerbahçe, Konyaspor maçına atanan Attila Karaoğlan için bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Attila Karaoğlan tepkisi!
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03 Şubat 2023 18:35
Fenerbahçe, Konyaspor maçına Attila Karaoğlan'ın atanmasının ardından tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Karaoğlan, söz konusu maçta Kevin N'Koudou ise Kitsio arasında yaşanan pozisyonda VAR'da gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek tepki çekmişti.

Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu. 

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