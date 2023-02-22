Fenerbahçe'de yıldız isimler hırs yaptı

Deprem felaketi sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres ve Emre Mor form grafiklerini yükseltti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yıldız isimler hırs yaptı
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22 Şubat 2023 10:39
Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Konyaspor erteleme maçı öncesi takımın performansındaki artış dikkat çekiyor.

PERES VE EMRE ÇIKIŞTA

Teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi, özellikle bazı isimlerdeki pozitif yükselişi yakından takip ediyor. Hem antrenmanlarda hem de 4-2 kazanılan Karagümrük hazırlık maçında bazı oyuncular ön plana çıktı. Sakatlığını tamamen atlatan ve Karagümrük karşısında 90 dakika süre alan Luan Peres'in performansı herkesi sevindiriyor. Benzer şekilde Emre Mor da yakaladığı çıkışla sivriliyor.

FERDİ VE VALENCIA TAM GAZ

Form grafikleri yüksek olan Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia'nın da formlarını koruması teknik heyeti memnun ediyor. Takımdaki genel havanın olumlu olması nedeniyle yoğun fikstür öncesi çekince bulunmuyor. Aynı zamanda sakat olan tüm isimlerin iyileşerek takıma katılması da avantaj olarak görülüyor. Yeni transferlerden Jayden Oosterwolde'un da gün geçtikçe takıma adapte olması bir diğer konu olarak öne çıkıyor.



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