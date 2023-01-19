Fenerbahçe'de Valencia ile masaya oturuluyor

İç transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe'de sıra Enner Valencia'ya geldi.



Altay ve Zajc ile devam eden yeni sözleşme konuşmalarının ardından, Valencia'nın da takımda kalması için temaslar başladı.



YÖNETİM ELİNDEN GELENİ YAPACAK



Üç futbolcunun da mukavelesi sezon sonu bitiyor. Takımın en önemli hücum oyuncusu olan ve Dünya Kupası'nda bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Valencia'nın talipleri her geçen gün artıyor. Yönetim, tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak için elinden geleni yapacak.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maça çıkan Enner Valencia, bu maçlarda 17 gol 4 asistlik performans gösterdi.





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