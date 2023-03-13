Fenerbahçe'de turun anahtarı: Kadıköy

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 16 Mart Perşembe akşamı evinde Sevilla'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de tüm hesaplar tur bileti üzerine yapılıyor.



Bu haftayı ligde maç yapmadan geçmenin avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertlilerde rövanşın iç sahada oynanması da yüzleri güldürüyor.



İlk maçtaki 2-0'lık mağlubiyetten sonra rakibini en az 3 farklı skorla yenmek zorunda olan Jorge Jesus ve öğrencileri, Kadıköy'de taraftarının gücüne inanıyor.

Taraftarların oluşturacağı atmosfer ve baskıyla Sevilla karşısında istenen sonucun gelebileceği inancı taşınıyor. Özellikle maçın ilk dakikalarında kurulacak baskıyla halihazırda zaten formsuz olan Sevilla savunmasının dengesinin bozulması hedefleniyor.



İlk maçta ilk yarıda oynanan futbolun tekrar edilmesi halinde taraftarın itici gücüyle skorun erken dakikalarda alınabileceği vurgulanıyor.



Bu sebeple çeyrek final yolunda şu anda takımın en büyük yıldızı olarak taraftarlar gösteriliyor. Sevilla'ya karşı ilk maçta tam 11 tane fırsat yakalayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki kritik 90 dakikayı bekliyor. Ülker Stadı'nın bu maçta kapalı gişe olacağı belirtiliyor.



Gözler Lincoln'de



Sevilla deplasmanında sakatlanan Lincoln'ün durumu yakından takip ediliyor. Brezilyalı futbolcunun rövanşa yetişememesi halinde Oosterwolde'ün ilk 11'de yer alması bekleniyor. Böylece Oosterwolde'ün ilk defa 11'de çıkacağı maçı Sevilla karşılaşması olacak.



