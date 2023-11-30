, altyapının göz bebeği Arda Güler'i parlattı ve geçen yaz Real Madrid'e yollayarak tarihi bir transfere imza attı. Sarı-Lacivertliler'in akademisinde heyecan yaratan isimlerden biri olan, 5 arkadaşıyla birlikte Nordsjaelland maçı kafilesine dahil edildi.17 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon U19 takımıyla çıktığı 7 maçta 9 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı.Genç yetenek, İsmail Kartal'ın kendisine şans vermesini umutla bekleyecek. Taraftarlar da Çağrı Fedai'yi izlemek için fazlasıyla heyecanlı.