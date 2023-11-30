Fenerbahçe'de tüm gözler Çağrı Fedai'de

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe altyapısı yeni cevherleri Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in akademisinde heyecan yaratan isimlerden biri olan Çağrı Fedai, 5 arkadaşıyla birlikte Nordsjaelland maçı kafilesine dahil edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de tüm gözler Çağrı Fedai'de
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30 Kasım 2023 12:43
Son güncelleme 30 Kasım 2023 13:34
Fenerbahçe, altyapının göz bebeği Arda Güler'i parlattı ve geçen yaz Real Madrid'e yollayarak tarihi bir transfere imza attı. Sarı-Lacivertliler'in akademisinde heyecan yaratan isimlerden biri olan Çağrı Fedai, 5 arkadaşıyla birlikte Nordsjaelland maçı kafilesine dahil edildi.

10 GOLE KATKI

17 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon U19 takımıyla çıktığı 7 maçta 9 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı.



TARAFTAR HEYECANLI

Genç yetenek, İsmail Kartal'ın kendisine şans vermesini umutla bekleyecek. Taraftarlar da Çağrı Fedai'yi izlemek için fazlasıyla heyecanlı. 

 
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