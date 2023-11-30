Fenerbahçe, altyapının göz bebeği Arda Güler'i parlattı ve geçen yaz Real Madrid'e yollayarak tarihi bir transfere imza attı. Sarı-Lacivertliler'in akademisinde heyecan yaratan isimlerden biri olan Çağrı Fedai, 5 arkadaşıyla birlikte Nordsjaelland maçı kafilesine dahil edildi.
10 GOLE KATKI
17 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon U19 takımıyla çıktığı 7 maçta 9 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı.
TARAFTAR HEYECANLI
Genç yetenek, İsmail Kartal'ın kendisine şans vermesini umutla bekleyecek. Taraftarlar da Çağrı Fedai'yi izlemek için fazlasıyla heyecanlı.
10 GOLE KATKI
17 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon U19 takımıyla çıktığı 7 maçta 9 kez fileleri sarsarken, 1 de asist yaptı.
TARAFTAR HEYECANLI
Genç yetenek, İsmail Kartal'ın kendisine şans vermesini umutla bekleyecek. Taraftarlar da Çağrı Fedai'yi izlemek için fazlasıyla heyecanlı.