Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday: Ahmetcan Kaplan

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa piyasasında önemli isimlerle dirsek temasına geçti.
2 stoper 1 sol bek transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan ismine yöneldi.
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, genç yıldız için Hollanda devi ile görüşmelere başladı.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Ajax, 21 yaşındaki genç stoperi 2022 yazında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Kaplan'ın Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
2 stoper 1 sol bek transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan ismine yöneldi.
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, genç yıldız için Hollanda devi ile görüşmelere başladı.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Ajax, 21 yaşındaki genç stoperi 2022 yazında Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Kaplan'ın Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.