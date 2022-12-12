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Fenerbahçe'de son karar Jorge Jesus'un

Süper Lig'de hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir golcü katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son karar Jorge Jesus'un
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12 Aralık 2022 11:56
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Al Nassr FC
Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar devam ediyor.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, takviye için sakat oyuncuların durumuna göre hareket edeceklerini açıklamış, son dakikaya da bırakmayacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda Joao Pedro'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle alternatif bir forvet için ön temaslar başladı..

SON KARAR JESUS'UN

Liste başında Vincent Aboubakar ile Luis Muriel'in olduğu belirtiliyor. Son kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek.

SIKINTI YAŞANIRSA...

Aradan sonra tekrar start alacak ligde forvette sıkıntı yaşanması halinde Portekizli hocanın da onayı ile iki isim için resmi hamle yapılması bekleniyor...

ABOUBAKAR, AL NASSR'DA MUTSUZ

Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol+1 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken 30 yaşındaki Aboubakar'ın Al Nassr'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği dile getiriliyor..

MURIEL'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Muriel haberleri İtalyan basınında da yer aldı... Kolombiyalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek (Bir yıl opsiyon maddesi var).. 31 yaşındaki santrfor, Atalanta'da bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol, 2 asist üretti. 

 

 

 

 

 

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