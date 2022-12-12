Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar devam ediyor.Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, takviye için sakat oyuncuların durumuna göre hareket edeceklerini açıklamış, son dakikaya da bırakmayacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda Joao Pedro'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle alternatif bir forvet için ön temaslar başladı..Liste başında Vincent Aboubakar ile Luis Muriel'in olduğu belirtiliyor. Son kararı teknik direktör Jorge Jesus verecek.Aradan sonra tekrar start alacak ligde forvette sıkıntı yaşanması halinde Portekizli hocanın da onayı ile iki isim için resmi hamle yapılması bekleniyor...Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol+1 asistlik performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken 30 yaşındaki Aboubakar'ın Al Nassr'da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği dile getiriliyor..Muriel haberleri İtalyan basınında da yer aldı... Kolombiyalı forvetin sözleşmesi sezon sonunda bitecek (Bir yıl opsiyon maddesi var).. 31 yaşındaki santrfor, Atalanta'da bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol, 2 asist üretti.