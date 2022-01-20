Fenerbahçe'de Sivas maçı sonrası gündem transfer!

Süper Lig'de bu sezon lider Trabzonspor 'un gerisinde kalan ve inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe 'de Altay maçı kötü gidişata dur dedi. Mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazanan Sarı Lacivertliler'de gözler Sivasspor maçına çevrilmiş durumda. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri alınacak 3 puanla yeniden ligde iddialı durumda olmak istiyorlar.



Ara transfer döneminde henüz herhangi bir hamle yapmayan Fenerbahçe'nin Sivasspor maçının ardından hız vermesi bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da yaptığı basın toplantısında 2 maçın ardından transferlerle ilgili nihai kararın verileceğini söylemiş ve bu konuda sinyalleri vermişti.



Gündemdeki isimler



Gündemde olan isimlerin ise sosyal medyadan transfer ateşini yakan Sallai, sol bek mevkisine düşünülen Nico Schulz ve Nicolas Cozza olduğu öğrenildi.



