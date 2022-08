Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor

Sezona en erken başlayan takım olan Fenerbahçe, 3 günde bir maç oynuyor. Jorge Jesus, yoğun periyotta elindeki geniş kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Yeni kurulan bir takım olarak 11'in sürekli değişmesi nedeniyle Portekizli teknik adam zaman zaman eleştirilse de rotasyon her maçta devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Slovacko rövanşı ve Austria Wien karşısında, bir önceki lig maçının 11'den 7 değişiklik yaptı. Jesus, birçok oyuncusuna şans veriyor. Özellikle son haftalarda öğrencilerinin çoğu bu şansı iyi kullanıyor.Ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde Emre Mor, Lincoln, King, Valencia, Zajc, Ferdi ve Arda Güler çok iyi bir performans sergilemişti. Önceki gün oynanan Austria Wien mücadelesinde ise Luan Peres, Lemos ve Rossi buldukları şansı iyi kullandı. Birçok öğrencisinin formunu her geçen hafta yükseltmesi Jorge Jesus'u mutlu etse de kadro seçimi konusunda işini de zorlaştırıyor.Üstelik Jesus'un bu tatlı sıkıntısı daha da artacak gibi görünüyor. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, sakatlıklarını atlattı. Gelir gelmez sakatlanan Joao Pedro da iyileşme sürecinde. Bu 3 oyuncunun da rekabete dahil olmasıyla birlikte Fenerbahçe'deki forma savaşı iyice kızışacak. Yaklaşık 15 gün sonra ise Serdar Aziz'in de iyileşip oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Bunların dışında bir de golcü transferi yolda...