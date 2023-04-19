Fenerbahçe'de Oosterwolde sürprizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde'yi Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oosterwolde sürprizi
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19 Nisan 2023 19:40
Süper Lig'de Başakşehir ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'tan sürpriz bir tercih geldi.

Portekizli teknik adam, sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde'ye sol bekte forma şansı verdi. Hollandalı futbolcu, daha önce Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkmış ancak sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Jorge Jesus'un, forvette ise sadece Enner Valencia'yı tercih etmesi dikkat çekti.

İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i:




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