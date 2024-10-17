Fenerbahçe'de Mourinho'dan Dzeko ve En Nesyri kararı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho forvet hattında Dzeko'ya mı yoksa En Nesyri'ye mi formayı vereceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertli ekipte birinci ve ikinci forvet ayrımı tamamen ortadan kalktı. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mourinho'dan Dzeko ve En Nesyri kararı
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17 Ekim 2024 10:06
Son güncelleme 17 Ekim 2024 10:07
Fenerbahçe'de golcü tercihi konusunda farklı bir yol izlenecek. Sezon başı yapılan planlamada yeni transfer Youssef En Nesyri birinci golcü olarak düşünülmüştü. Hatta kaptan Edin Dzeko da takımdan ayrılmak üzereydi. Nesyri uzun uğraşlar sonucu Sevilla'dan transfer edildi. Dzeko da Hajduk Split'in teklifini kabul etmedi ve takımda kaldı.

DZEKO FORMAYI ALDI

Sezon başladıktan sonra Dzeko takımı sırtladı. Bosna Hersekli futbolcu golleri, liderliği ve oyunu ile formayı aldı.

ŞANS BULMAYI SÜRDÜRECEK

Hazır gelmeyen ve tam form tutamayan Nesyri ise performansı yüzünden eleştiri topladı. Formayı alamayan ve oynadığı sürelerde de bekleneni vermeyen Faslı futbolcunun milli ara sonrası daha iyi şekilde dönmesi bekleniyor. Teknik heyet, Dzeko'nun yer almadığı bir rotasyonda takımın ilerlemesinin zor olduğunun farkında. Bu nedenle Dzeko şans bulmayı sürdürecek.

FORM TUTUNCA KRİTİK HALE GELECEK

Nesyri de form tutunca çok daha kritik hale gelecek. Bu yüzden birinci, ikinci golcü ayrımı tam olarak ortadan kalktı. İhtiyaca, rakibe ve oyuncuların form durumuna göre bu iki isim dönüşümlü olarak kullanılacak.

ZAMAN ZAMAN ÇİFT FORVET

Dzeko ve Nesyri zaman zaman çift forvet olarak da görev yapacaklar. Yedek golcü olarak ise Cenk Tosun bu isimlere katkı verecek. 

 
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