Fenerbahçe'de Livakovic mesaisi sürüyor

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı sonrasında ayrılma kararı alan Livakovic, İsmail Kartal'ın kanatları altına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Livakovic mesaisi sürüyor
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01 Nisan 2024 10:57
Trabzonspor maçında yabancı maddelere maruz kalan, karşılaşma sonrasında ise yumruk yiyen Dominik Livakovic, yaşanan olayların ardından ayrılma kararı almıştı. Bu durumu ailesiyle de konuşan ve onaylarını alan Hırvat eldiven milli maçlar bitince Fenerbahçe'ye geri döndü.

Livakovic, döner dönmez, teknik direktör İsmail Kartal'ın kanatları altına girdi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisini adeta terapiye aldı ve moral, motivasyonunu düzeltmek için her gün konuşmalar yapıyor.

Kartal'ın Livakovic'e "Biz, her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte sadece işine odaklanmaya çalış. Çünkü sen bu takımın çok önemli parçalarından birisin" dediği belirtildi.

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