Fenerbahçe'de Levent Mercan yolcu

Fenerbahçe, yeni transferlerden Levent Mercan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Levent Mercan yolcu
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02 Ağustos 2024 10:54
Yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de Levent Mercan, geldiği gibi gitmeye hazırlanıyor.

23 yaşındaki sol bek, Jose Mourinho'nin gözüne giremedi. Tecrübeli teknik adamın kadro planmasında yer almadığı öğrenilen Levent'in kiralanması gündemde. Sarı-lacivertliler uygun bir teklif gelirse ayrılığa onay verecek.

Levent Mercan'ın geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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