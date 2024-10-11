Fenerbahçe'de kritik viraj!

Milli araya 'bay' haftasının ardından giren ve 17 günlük bir dinlenme süreci elde eden Fenerbahçe 'yi ara sonrasında zorlu bir viraj bekliyor.



Fenerbahçe, bu maçtan 4 gün sonra ise Avrupa Ligi'nde

devi

'ı Kadıköy'de konuk edecek. Avrupa dönüşünün üçüncü gününde yine evinde

'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, 3 Kasım'da

deplasmanına gidecek. Trabzon deplasmanı dönüşü ise

maçı için

'ya gidecek olan

'nun talebeleri; 8 Kasım'da

'a dönecek ve 10 Kasım'da

'la karşılaşacak. Neredeyse 3 günde bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef; 6'da 6 yapmak.





Sarı-lacivertliler, 10 Kasım'daki diğer milli araya kadar 20 günlük süreçte 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 6 karşılaşmaya çıkacak. Bunların 3'ünü kendi evinde oynayacak olan sarı-kanarya, 3 mücadeleye de deplasmanda çıkacak. Fenerbahçe bu zorlu periyodun ilk startını 20 Ekim Pazar günü Samsunspor deplasmanında verecek.İngilizManchester UnitedBodrum FKTrabzonsporAZ AlkmaarHollandaJose MourinhoİstanbulSivasspor