Fenerbahçe'de konuşma yok!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Mersin'de Hatayspor'a 4-2 kaybetmesinin ardından futbolcular konuşmama kararı aldı.
Yayıncı kuruluş, maçın ardından verdiği bilgide Fenerbahçeli futbolcuların, Hatayspor maçının ardından röportaj vermeyeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Fenerbahçeli futbolcuların bu kararına sosyal medyada tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluş, maçın ardından verdiği bilgide Fenerbahçeli futbolcuların, Hatayspor maçının ardından röportaj vermeyeceğini duyurdu.
Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı, Fenerbahçeli futbolcuların bu kararına sosyal medyada tepki gösterdi.
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