Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili çarpıcı iddia
Spor yorumcusu İbrahim Seten, TV100'de yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için iki ayrı sözleşme imzaladığını öne sürdü.
Seten'in iddiasına göre, oyuncu için bir sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilirken, diğerinin ise imaj hakkı üzerinden yapıldığı, imaj hakkı sözleşmesine göre Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 5.8 milyon euro net gelir elde ettiği, ayrıca yaklaşık 1.2 milyon euro da vergi ödendiği ifade belirtildi.
1907 TL
Seten, iki eski yöneticiden teyit aldığını belirterek TFF'ye bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının yalnızca 1907 TL olarak göründüğünü söyledi.
