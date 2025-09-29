29 Eylül
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili çarpıcı iddia

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili çarpıcı iddia
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili çarpıcı iddia

Spor yorumcusu İbrahim Seten, TV100'de yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için iki ayrı sözleşme imzaladığını öne sürdü.

Seten'in iddiasına göre, oyuncu için bir sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilirken, diğerinin ise imaj hakkı üzerinden yapıldığı, imaj hakkı sözleşmesine göre Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 5.8 milyon euro net gelir elde ettiği, ayrıca yaklaşık 1.2 milyon euro da vergi ödendiği ifade belirtildi.


1907 TL

Seten, iki eski yöneticiden teyit aldığını belirterek TFF'ye bildirilen resmi sözleşmede Kerem Aktürkoğlu'nun maaşının yalnızca 1907 TL olarak göründüğünü söyledi. 

 

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.