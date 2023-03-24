Fenerbahçe'de Jin Ho Jo fırtınası!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmedi. Sarı-lacivertliler, geliri depremzedelere bağışlanacak müsabakada Zenit'i konuk etti. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jin Ho Jo gösterdiği performansla sosyal medyayı salladı.



Güney Koreli orta saha için çarpıcı yorumlar yapılırken, maçı anlatan spiker de Jin Ho Jo'ya hayran kaldı.



KIM MIN JAE REFERANS OLDU



Fenerbahçe'nin Napoli'ye gönderdiği Kim Min Jae, Jin Ho Jo'nun transferinde önemli rol üstlendi. Kim Min Jae'nin referansı sayesinde sarı-lacivertliler, Güney Koreli genç futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Jin Ho Jo, Jeonbuk Hyundai altyapısından bedelsiz olarak kadroya katıldı.



Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcuyla geçtiğimiz ay profesyonel sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki orta saha ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşma sağlandı.



JESUS 11'DE GÖREV VERDİ



Süper Lig devinin Zenit ile oynadığı maçta Jin Ho Jo, Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 19 yaşındaki orta saha bu sezon ilk kez A takım formasını giydi.



Öte yandan Jin Ho Jo, Fenerbahçe altyapısında bu sezon 19 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist üretti.



PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU



Fenerbahçe'nin Zenit ile karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında en çok dikkat çeken isim Jin Ho Jo oldu. 19 yaşındaki orta saha ilk yarıda yüzde 86'lık bir pas isabet oranı yakaladı. Rakiplerine karşı 2 çalım denemesi yapan Güney Koreli oyuncu 2'sinde de başarılı oldu. Jin Ho Jo ayrıca ilk yarıda 4 ikili mücadele kazandı.



Fenerbahçe - Zenit maçını anlatan Gökhan Abdik, Jin Ho Jo'nun bu performansı sonrası hayran kaldı. 19 yaşındaki orta saha için, "Jin Ho Jo, Iniesta gibi oynuyor! Kısa mesafede bir anda hızlanıyor, top kontrolü inanılmaz, çalım atabiliyor" ifadeleri kullanıldı.



Jin Ho Jo'nun performansı sosyal medyada da gündem oldu. Genç yıldız için övgü dolu binlerce paylaşım yapıldı.



İşte Jin Ho Jo hakkında yapılan yorumlardan bazıları...



"Jin Ho Jo yanıltmadı. Helal olsun sana."



"Bir Kim Jae esintisi sanki Jin Ho Jo"



"Klas, kalite, yetenek. Çok rahat, çok profesyeonel Jin Ho Jo."



"Jin Ho Jo çok ciddi potansiyel. U-19'da üst düzey performans veriyordu ama bu seviyede bunu devam ettirmesi çok iyi iş."





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